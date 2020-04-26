المملكة : الشفافية بين الدول تحد من التدفقات المالية غير المشروعة

جاء ذلك في الاجتماع الافتراضي التفاعلي الذي عقد مؤخراً بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والفريق رفيع المستوى المعني بالمساءلة المالية الدولية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

واستمع الفريق لمشاركات الدول الأعضاء حول المجالات التي يمكن أن تساعدهم في حشد دعم سياسي كاف للتصدي للتحديات التي يواجهها العالم فيما يتعلق بالمساءلة المالية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والأوليات التي تراها الدول هامة لتعزيز المساءلة المالية والشفافية والنزاهة من أجل تحقيق أهداف التمنية المستدامة 2030.

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وسلط نائب مندوب المملكة الدكتور منزلاوي، في كلمته خلال الاجتماع الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مجال مكافحة الفساد والشفافية والنزاهة، مؤكداً على أن مكافحة الفساد يعد ركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030.