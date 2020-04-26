شكرا لمتابعة خبر عن اللواء التركي يتحدث عن محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):روى المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تفاصيل محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه وهو في المدرسة.
وأوضح التركي خلال برنامج " الليوان " ،أنه تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ نجله الوحيد من القتل على يد إحدى الجماعات الإرهابية بالخارج.
وقال التركي، إن ابنه كاد يتعرض للتجنيد وهو داخل إطار المدرسة، مشيرا إلى أنه انتبه لذلك صدفة عندما كان نجله معه بالسيارة وقام بخفض صوت الراديو قائلا له: " الأغاني حرام " .
وأشار إلى أنه جلس مع نجله وتناقض معه، ومن ثم قام بنقله من المدرسة، مشددا على أهمية دور الأسرة في تنشئة الطفل والذي يسبق المدرسة لأن لديها الوقت الكافي لمتابعته.
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