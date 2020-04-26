اخبار السعوديه

اللواء التركي يتحدث عن محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن اللواء التركي يتحدث عن محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تفاصيل محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه وهو في المدرسة.

وأوضح التركي خلال برنامج " الليوان " ،أنه تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ نجله الوحيد من القتل على يد إحدى الجماعات الإرهابية بالخارج.

Advertisements

وقال التركي، إن ابنه كاد يتعرض للتجنيد وهو داخل إطار المدرسة، مشيرا إلى أنه انتبه لذلك صدفة عندما كان نجله معه بالسيارة وقام بخفض صوت الراديو قائلا له: " الأغاني حرام " .

وأشار إلى أنه جلس مع نجله وتناقض معه، ومن ثم قام بنقله من المدرسة، مشددا على أهمية دور الأسرة في تنشئة الطفل والذي يسبق المدرسة لأن لديها الوقت الكافي لمتابعته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء التركي يتحدث عن محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا