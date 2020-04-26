شكرا لمتابعة خبر عن اللواء التركي يتحدث عن محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، تفاصيل محاولة جماعات إرهابية لتجنيد ابنه وهو في المدرسة.

وأوضح التركي خلال برنامج " الليوان " ،أنه تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ نجله الوحيد من القتل على يد إحدى الجماعات الإرهابية بالخارج.

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وقال التركي، إن ابنه كاد يتعرض للتجنيد وهو داخل إطار المدرسة، مشيرا إلى أنه انتبه لذلك صدفة عندما كان نجله معه بالسيارة وقام بخفض صوت الراديو قائلا له: " الأغاني حرام " .

وأشار إلى أنه جلس مع نجله وتناقض معه، ومن ثم قام بنقله من المدرسة، مشددا على أهمية دور الأسرة في تنشئة الطفل والذي يسبق المدرسة لأن لديها الوقت الكافي لمتابعته.