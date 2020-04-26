شكرا لمتابعة خبر عن الأحياء التي لا يشملها قرار رفع منع التجول الجزئي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الأحياء المعزولة والتي لايشملها الأمر الملكي الصادر بقرار رفع منع التجول الجزئي، إضافة إلى العاصمة المقدسة.

وتشمل الأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة كلا من: المحجر، غليل، بترومين، القريات، كيلو 13، كيلو 14 شمال، كيلو 14 الجنوب

يذكر أن الأمر الملكي صدر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد وحتى 20 رمضان، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في مكة المكرمة والأحياء السابق ذكرها.