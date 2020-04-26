حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعديه مصحوبة برياح نشطه على مناطق (الرياض،الشرقية ، نجران ، الباحة، عسير ، جازان). فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم ، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى المترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.