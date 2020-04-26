بالفيديو..لحظة مشاركة مراسلة الإخبارية لرجال الأمن الإفطار

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): نشرت قناة الإخبارية مقطعًا لمراسلة القناة في الدمام، أثناء مشاركتها رجال قوات الطوارئ الخاصة إفطار أول يوم رمضان. نشرت قناة الإخبارية مقطعًا لمراسلة القناة في الدمام، أثناء مشاركتها رجال قوات الطوارئ الخاصة إفطار أول يوم رمضان. وظهرت المراسلة " بشاير آل قبوص " وهي تتناول الإفطار، وتردد الدعاء ليتقبل الله الصيام ويرفع الوباء عن البلاد والعباد.

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