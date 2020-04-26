شكرا لمتابعة خبر عن بعد السماح بفتح المولات المواطنون يتساءلون: " أول مول تبى تروح له " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تزامنا مع صدور الأمر الملكي بإعادة فتح بعض الأنشطة، ومنها المراكز التجارية " المولات " ،تصدر وسم " أول مول تبى تروح له " قائمة التريند بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم بقرار السماح بفتح المولات، والرفع الجزئي لقرار منع التجول، بعد فترة طويلة من العزل المنزلي.

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وأكد عدد من المغردين عبر الوسم أن سعادتهم بالقرار لا تعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لافتين إلى أن كل فرد الآن مسؤول عن صحته وصحة من حوله، بالتزامه بالتباعد الاجتماعي، والخروج من المنزل في أضيق الحدود، إلى أن تزول الجائحة.

وكان الأمر الملكي تضمن السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، وذلك في مجالات: محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية فقط.

يذكر أن الأمر الملكي للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.