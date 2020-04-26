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قرار رفع منع التجول الجزئي لا يشمل التنقل بين المدن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن قرار رفع منع التجول الجزئي بداية من اليوم الأحد، لا يشمل التنقل بين المدن والمحافظات، بحسب الوطن.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، قد أصدر أمرا ملكيا برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

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كما تضمن الأمر الملكي الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.

رفع منع التجول جزئيًا لا يعني الإهمال

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