عقب رفع منع التجول الجزئي.. وزارة الصحة توجه نصائح مهمة للمواطنين والمقيمين

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وجهت وزارة الصحة عدة نصائح مهمة للمواطنين والمقيمين عقب صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ما عدا مكة ابتداءً من اليوم (الأحد) حتى 20 رمضان المبارك.
وأوصت الوزارة على أهمية اتباع سبل الوقاية الصحيحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنه يجب عند الخروج من المنزل غسل اليدين باستمرار وعدم المصافحة، والابتعاد عن أماكن التجمعات، وعدم الاقتراب من أحد وجعل مسافة بينك وبين الآخرين لا تقل عن مترين.
وشددت على التذكر دائمًا أن كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للفيروس، مؤكدة على أهمية المساهمة في حمايتهم، وذلك بعدم اصطحابهم لأماكن التجمعات .
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