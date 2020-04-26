سر أخفاه عبدالعزيز الفغم عن أقرب المقربين

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كشف خال اللواء الراحل عبدالعزيز بن بداح الفغم عمّا قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال استقبالهم في عزاء الراحل.

وقال إن خادم الحرمين الشريفين قال لهم: “إنتم اللي تعزوني فيه، هو ابني ووقته معي أكثر من وقته معكم”، مضيفاً أن خادم الحرمين تحدث لهم بعدها عن صفات الراحل، وقال لهم: “أنتم عوضه وأنا عوضكم”.

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فيما قال شقيق الفغم إن ولي العهد قال لهم خلال استقبالهم في عزاء الراحل: “مصابكم مصابنا، وعياله عيالي، ولا تحملون هم أبداً، اللي أصابكم أصابني أنا شخصياً”.

كما تحدث شقيقه نواف بن بداح الفغم عن جانب من حياة أخيه، الذي لُقب بحارس الملوك، قائلاً إنه لم يكن يأخذ إجازة مطلقاً، خاصة خلال آخر 15 عاماً، مشيراً إلى أنه عندما كان يحدثه عن ذلك، كان يرد عليه قائلاً: “إذا غبت الملك يتصل علي ويقول انت وينك أبغى كذا وكذا، فأنا مرتبط بهذا الرجل”.

وأضاف أنه كان قليل الكلام، ويرفض الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بعمله ويكتفي بقول لا أدري، وعند الإصرار عليه ليتكلم، كان يقول: “هذا عملي وأنا مؤتمن عليه”.