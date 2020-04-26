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دراسة تتوقع موعد انتهاء كورونا في المملكة

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توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم موعد انتهاء أزمة في العديد من الدول العربية والغربية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة بالبحث خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، حيث تشير النتائج إلى انتهاء الجائحة فيهما في 19 و22 من هذا الشهر.

كما تبين من نتائج الدراسة أن أزمة وباء كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرابع من الشهر ذاته، وفي المملكة ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو.

في حين ستتجاوز قطر الجائحة في حدود 8 يوليو، والإمارات في 15 مايو والبحرين في 3 يونيو والكويت في 29 مايو.


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