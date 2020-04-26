شاهد.. كيف يتناول رجال حرس الحدود إفطارهم في ثغور المملكة؟

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أظهرت لقطات فيديو لحظة تناول رجال حرس الحدود طعام الإفطار عند أذان المغرب، في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، في مواقع عملهم في ثغور المملكة برا وبحرا.

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وأوضح الفيديو رجال الحرس في أماكن حراساتهم، سواء البرية أو أثناء استقلالهم المعدات البحرية المجهزة على حدود المملكة المائية، يستمعون إلى أذان المغرب ويفطرون أثناء العمل.

وسجّلت اللقطات الرجال وهم يفطرون بالتناوب، حيث يفطر أحدهم بينما يتولى الآخر الحراسة، وذلك على حدود المملكة البرية والبحرية، في الليث وجدة والقحمة وعسير ومنفذ الوديعة وشرورة والبتراء وشعبة نصاب.



