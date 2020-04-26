︎ :
.
أظهرت لقطات فيديو لحظة تناول رجال حرس الحدود طعام الإفطار عند أذان المغرب، في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، في مواقع عملهم في ثغور المملكة برا وبحرا.
وأوضح الفيديو رجال الحرس في أماكن حراساتهم، سواء البرية أو أثناء استقلالهم المعدات البحرية المجهزة على حدود المملكة المائية، يستمعون إلى أذان المغرب ويفطرون أثناء العمل.
وسجّلت اللقطات الرجال وهم يفطرون بالتناوب، حيث يفطر أحدهم بينما يتولى الآخر الحراسة، وذلك على حدود المملكة البرية والبحرية، في الليث وجدة والقحمة وعسير ومنفذ الوديعة وشرورة والبتراء وشعبة نصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف يتناول رجال حرس الحدود إفطارهم في ثغور المملكة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.