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*الحذر.. الحذر*

*حتى زوال الخطر* ???? *كلنا مسؤول .. أمام الله*

وأمام قيادة بذلت الغالي والنفيس للحفاظ على سلامتنا من جائحة كورونا ????????.. رفع المنع الجزئي جاء تتويجًا لجهود وتدابير بدأت منذ أكثر من شهرين، وبإذن الله تكلل قريبًا بالنجاح الكامل. Advertisements *واجبنا لنرد جزء من جميل حكومتنا*

???????????? *الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي* ✅ *منع التجمعات للأغراض الاجتماعية (مناسبات الأفراح ومجالس العزاء)* ❌ *منع التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول* ❌





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