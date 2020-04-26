

باماكو 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم أن عدد الإصابات الإجمالي يرتفع بذلك إلى 355 إصابة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، التي سجلت كذلك أربع وفيات ومثلها حالات شفاء .

// انتهى //

06:16ت م

0002



باماكو 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المالية عن تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في أعلى عدد من الإصابات بالفيروس منذ ظهور أول حالة في البلاد.وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم أن عدد الإصابات الإجمالي يرتفع بذلك إلى 355 إصابة مؤكدة منذ ظهور الفيروس في البلاد، التي سجلت كذلك أربع وفيات ومثلها حالات شفاء .// انتهى //06:16ت م0002

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.