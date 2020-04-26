دولة الإمارات والإغذية العالمي يبحثان مساعدة المتضررين من كورونا

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، و ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي، التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد. وقال الشيخ محمد بن زايد آ نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر" بحثت هاتفيًا مع ديفيد بيزلي مدير برنامج الأغذية العالمي.. التعاون في تقديم المساعدات للمتضررين من الأوبئة خاصة الشعوب التي تعاني من المجاعة في ظل التحدي الذي يعيشه العالم إثر انتشار فيروس كورونا". وأضاف "وأكدت له دعم الإمارات لكافة الجهود والمبادرات الإنسانية لتخفيف وطأة الأزمات عليهم"
Advertisements