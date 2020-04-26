تعيينات وتكليفات جديدة في جامعة جازان

أصدر مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عددًا من قرارات التعيين والتكليفات الجديدة بالجامعة.

وتضمنت القرارات الجديدة، ‏‎تعيين الدكتور علي بن حسين النجعي وكيلًا لعمادة التطوير الأكاديمي، وتعيين الدكتور محمد بن حمد يحيى مشيخي وكيلًا لكلية طب الأسنان للدراسات العليا، وتعيين الدكتور سعد بن سعيد حسن القحطاني وكيلًا لكلية الصيدلة للشؤون السريرية، وتعيين الدكتور عبد الرحمن بن صالح محمد الشهري وكيلًا لكلية طب الأسنان‎، وتعيين الدكتور محمد بن حسين جابر الفيفي وكيلًا لكلية إدارة الأعمال للشؤون الأكاديمية، وتعيين الدكتور عبدالإله ممدوح محمد علي وكيلًا لكلية الهندسة للشؤون الأكاديمية‎، وتعيين الدكتور حسن بن عبده حملي وكيلًا لكلية العلوم الطبية التطبيقية للتطوير‎، و‎تعيين الدكتور وليد خالد أحمد زكري وكيلًا لكلية التطبيقات الصناعية في بيش للشؤون الأكاديمية، وتجديد تعيين الدكتور إبراهيم مطاعن قصادي، وكيلًا لكلية الطب للدراسات العليا، وتعيين الدكتور عبدالرحمن بن موسى شوعي خمج رئيسًا لقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة، وتجديد تعيين الدكتورة إشراق بنت علي أحمد رفاعي وكيلة لكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات لشطر الطالبات، وتجديد تكليف الدكتورة سالي أبو بكر علي باجابر مساعدة لوكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية لشطر الطالبات، وتجديد تعيين الدكتورة حياة بنت محمد صديق عريشي رئيسة لقسم رياض الأطفال بالكلية الجامعية بصامطة، وتكليف المحاضرة حنان بنت عبدالله أحمد الميمني مساعدة لوكيلة كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة لشطر الطالبات، و‎تعيين الدكتور طاهر بن محمد هادي حكمي رئيسًا لقسم علم الأدوية السريري بكلية الطب‎، وتعيين الدكتور حافظ أحمد عبده عداوي رئيسا لقسم علوم الاستعاضة بكلية طب الأسنان، وتعيين الدكتورة نسرين حسن محمد البار رئيسا لقسم إصلاح الأسنان بكلية طب الأسنان، وتعيين الدكتورة ابتهال بنت محمد علي عسيري رئيسةً لقسم اللغة الإنجليزية‎، وتجديد تكليف الدكتور حسن بن أحمد محمد الحازمي مشرفًا على مركز أبحاث المؤثرات العقلية والسموم، ‎وتكليف الأستاذ حسن بن ناصر الحربي مديرا لإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.