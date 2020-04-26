استمرت طوال 3 أيام

نظم مستشفى العارضة العام ممثلًا بقسم المختبر وبنك الدم وبإشراف مباشر من إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة جازان مبادرة التبرع بالدم لدعم مخزون بنك الدم بالمستشفى. وتم تنفيذ المبادرة التي استمرت طوال 3 أيام بمركز الدفاع المدني بمحافظة العارضة وقيادة قوة الأفواج بمنطقة جازان تحت شعار (دمك حياة لوطن)، وتم جمع ما يقارب 70 وحدة دم متنوعة من جميع الفصائل. وعبر مدير مستشفى العارضة الصيدلي حسن بن أحمد عواشي عن شكره وامتنانه لكل من تعاون لإنجاح هذه المبادرة وعلى رأسهم مدير مركز الدفاع المدني بالعارضة الرائد إبراهيم محمد خبراني وقائد قيادة قوة الأفواج بمنطقة جازان العقيد محمد بن فارس الزهراني. كما أشاد «عواشي» بدور رئيس قسم المختبر وبنك الدم بالمستشفى الإخصائي فؤاد العائشي وكل زملائه في القسم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حملات للتبرع بالدم ينفذها مستشفى العارضة تحت شعار «دمك حياة لوطن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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