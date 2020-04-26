أمانة المدينة المنورة تغلق 229 منشأة مخالفة

نفذت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الأسبوع الماضي جولات رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم والمسالخ ونقاط الذبح على مدار الساعة؛ للتأكد من سلامة الغذاء المقدم لأهالي المدينة المنورة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بـ4408 جولات رقابية وأشعرت 1058 إشعارًا لمنشآت تجارية مخالفة وأغلقت 229 منشأة مخالفة، فيما بلغت جولات النظافة 2411 جولة على 972 موقعًا تم تطهيره، واستخدمت كمية المطهرات في المواقع 23.635 مطهرًا و611 آلية ومعدة نظافة نفذها 57.330 عاملًا من الكوادر البشرية وتم تعقيم وتطهير 11.891 آلية ومعدة، كما نفذت الفرق 1379 جولة إصحاح بيئي باستخدام 431 آلية ومعدة إصحاح بيئي نفذها 538 عاملًا من الكوادر البشرية للإصحاح البيئي، فيما أتلف 4503 من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وتم رفع 18.484 طنًا من النفايات المنزلية بأحياء المدينة المنورة، كما جرى أخذ 429 عينة غذائية من المطاعم والمراكز التجارية؛ لتحليلها في مختبرات الأمانة في حين تم إصدار 230 شهادة صحية للعاملين في المنشآت التجارية.

كما أصدرت أمانة المدينة المنورة في نفس الأسبوع عن بُعد 1014 رخصة بلدية للمنشآت التجارية و111 رخصة بناء و121 رخصة حفريات لخدمات البيئة التحتية و59 قرارًا مساحيًا، بينما بلغ حجم مخلفات الهدم والبناء المرفوعة 3766، وتم الكشف على الأنعام بالمسالخ ونقاط الذبح لأكثر من 16.728 من الأغنام و321 من البقر و400 من الإبل.