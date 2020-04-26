

المدينة المنورة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

تواصل فرق التقصي الوبائي بصحة المدينة المنورة جهودها في حملة المسح النشط للكشف على مواقع سكن العمالة ضمن الخطط الاستباقية.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس

// انتهى //

04:03ت م

0189



المدينة المنورة 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واستواصل فرق التقصي الوبائي بصحة المدينة المنورة جهودها في حملة المسح النشط للكشف على مواقع سكن العمالة ضمن الخطط الاستباقية.وأوضحت صحة المدينة المنورة أن الإجراء استباقي للتقصي الوبائي في مواقع إسكان وتجمعات العمالة الوافدة والكشف المبكر عن حالات الإصابة بفيروس كورونا ، ومنع انتشار الفيروس، إضافة إلى إرشادهم بالإجراءات الصحية للوقاية من الأوبئة المتعلقة بالنظافة الشخصية وكيفية غسل اليدين واستخدام المعقمات، وأهمية المحافظة على المسافات الآمنة مع الآخرين، وتعريفهم كذلك بالتصرف الصحيح في حالة الاشتباه بالإصابة عبر عزل النفس فوراً والتواصل مع وزارة الصحة على الرقم 937.// انتهى //04:03ت م0189

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استمرار حملة المسح النشط في مواقع إسكان العمالة بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.