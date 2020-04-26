السعودية اليوم / عدد إصابات فيروس كورونا في أيرلندا يتجاوز 18 ألفًا



دبلن 2 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأيرلندية عن تسجيل 377 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة في بيان اليوم أنه جرى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، كما يوجد 10 حالات معرضة للوفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1063 حالة.

وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار حذر يوم أمس من أنه في حال لم يأخذ الناس الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة على محمل الجد، فيمكن تمديد فترة الإغلاق الحالية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

// انتهى //

03:40ت م

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دبلن 2 رمضان 1441 هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأيرلندية عن تسجيل 377 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 18561.وأفادت الوزارة في بيان اليوم أنه جرى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، كما يوجد 10 حالات معرضة للوفاة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1063 حالة.وكان رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار حذر يوم أمس من أنه في حال لم يأخذ الناس الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة على محمل الجد، فيمكن تمديد فترة الإغلاق الحالية لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.// انتهى //03:40ت م0187

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