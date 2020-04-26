

الرياض 02 رمضان 1441 هـ الموافق 25 إبريل 2020 م واس

في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول، فقد قبضت شرطة منطقة القصيم على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية وقرار منع التجول، متباهين بذلك من خلال التصوير والنشر، وذلك في محافظة رياض الخبراء، كما تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أحد عشر مواطنا خالفوا قرار منع التجول وصوروا خروجهم والتباهي بذلك.

وقد جرى إيقافهم جميعا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة .

// انتهى //

03:11ت م

0186





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجهات الأمنية تقبض على ( 14 ) مواطناً مخالفاً للإجراءات الوقائية والاحترازية في منطقتي القصيم والجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.