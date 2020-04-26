السعودية اليوم / جامعة نجران تُنجز أكثر من ٢٣٥٠ مهمة منذ تعليق الدراسة



نجران 02 رمضان 1441هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واس

أصدرت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران تقريرها منذ تعليق الدراسة نتيجة جائحة فيروس

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعي, أن الوكالة حرصت منذ إعلان تعليق الدراسة على الوقوف الدائم على جميع المعاملات الواردة لدى الوكالة وإنجازها بشكل مستمر، حيث خصصت وسائل تواصل خاصة للمبتعثين تستقبل طلباتهم واستفساراتهم على مدار 24 ساعة في اليوم مراعاة لفوارق التوقيت العالمي.

وبيّن السريعي أن الوكالة استقبلت (786) استفساراً، و (640) اتصالاً خلال هذه الفترة، حيث تمت الإجابة على جميع الاستفسارات، مشيراً إلى أنه جرى عقد (10) اجتماعات عن بُعد، للوقوف على سير العمل على كافة الأصعدة وإنجاز جميع المهام، كما أجرت الوكالة تحديث بيانات (356) مبتعثاً ومبتعثة، وأنجزت (316) معاملة، وأصدرت (114) قراراً و (77) توصية، وأرسلت (82) بريداً إلكترونياً.

// انتهى //

02:24ت م

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نجران 02 رمضان 1441هـ الموافق 25 أبريل 2020 م واسأصدرت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة نجران تقريرها منذ تعليق الدراسة نتيجة جائحة فيروس كورونا ، حيث أظهرت الإحصائية إنجاز (2381) مهمة.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد السريعي, أن الوكالة حرصت منذ إعلان تعليق الدراسة على الوقوف الدائم على جميع المعاملات الواردة لدى الوكالة وإنجازها بشكل مستمر، حيث خصصت وسائل تواصل خاصة للمبتعثين تستقبل طلباتهم واستفساراتهم على مدار 24 ساعة في اليوم مراعاة لفوارق التوقيت العالمي.وبيّن السريعي أن الوكالة استقبلت (786) استفساراً، و (640) اتصالاً خلال هذه الفترة، حيث تمت الإجابة على جميع الاستفسارات، مشيراً إلى أنه جرى عقد (10) اجتماعات عن بُعد، للوقوف على سير العمل على كافة الأصعدة وإنجاز جميع المهام، كما أجرت الوكالة تحديث بيانات (356) مبتعثاً ومبتعثة، وأنجزت (316) معاملة، وأصدرت (114) قراراً و (77) توصية، وأرسلت (82) بريداً إلكترونياً.// انتهى //02:24ت م0183

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