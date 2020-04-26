شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرق “التجارة” الرقابية تواصل وقوفها على أسعار السلع الرمضانية ووفرتها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:24 صباحًا, 26 أبريل 2020 م المناطق - الرياض قامت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان اليوم بجولات رقابية على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بمدينة جيزان ، وذلك للوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية من خلال تنفيذ جولات مفاجئة ومستمرة على تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.

وتعمل الفرق الرقابية على مدار الساعة للتأكد من عمل تلك المحال والمراكز التموينية باستمرار تقديم الخدمات للمستهلكين ، والتحقق من التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حماية للمستهلكين.

وكثف فرع وزارة التجارة بالمنطقة الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين , فيما رحب عدد من المتسوقين من المواطنيين والمقيمين بما تقوم به تلك الفرق الرقابية بوزارة التجارة بجولات مستمرة للتأكد من وفرة السلع التموينية والرمضانية والاستهلاكية من مختلف الأصناف وبأسعار جيدة ومتاحة للجميع مؤكدين على توفر كافة مايحتاجه المستهلك من السلع الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم وبكميات كبيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | فرق “التجارة” الرقابية تواصل وقوفها على أسعار السلع الرمضانية ووفرتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.