شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الإجراءات الوقائية لمساكن 5100 عامل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أجرت أمانة منطقة الرياض، زيارات لنحو ٥١٠٠ عامل في اليومين الماضيين، لتقييم حالات المساكن، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشارت إلى أنها منحت المسؤولين عنها ٤٨ ساعة لتصحيح الملاحظات، والالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية بهدف منع ظهور بؤر لكورونا.