شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة الإجراءات الوقائية لمساكن 5100 عامل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
أجرت أمانة منطقة الرياض، زيارات لنحو ٥١٠٠ عامل في اليومين الماضيين، لتقييم حالات المساكن، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أنها منحت المسؤولين عنها ٤٨ ساعة لتصحيح الملاحظات، والالتزام بالاشتراطات الصحية والتنظيمية بهدف منع ظهور بؤر لكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة الإجراءات الوقائية لمساكن 5100 عامل بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.