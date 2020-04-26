، استمرار منع التجمع لأكثر من خمسة أشخاص في المناسبات الاجتماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تضمن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، المعني برفع منع التجول الى التجول الجزئي في مناطق المملكة، التأكيد على الاستمرار في تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي.

وأوضح القرار، استمرار منع التجمعات للاغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص مثل: مناسبات الافراح وجالس العزاء وغيرهما،بالاضافة الى استمرار منع التجمع في الاماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.