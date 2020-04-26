شكرا لمتابعة خبر عن رفع منع التجول جزئيًا لا يعني الإهمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شدد الأمر الملكي برفع التجول جزئيا بمناطق المملكة عدا مكة المكرمة، والسماح بفتح بعض الأنشطة التجارية، على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وتضمن الأمر الملكي تأكيدًا على الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.

كما تضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حتى يتم تجاوز هذه الجائحة.