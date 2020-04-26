بالصور..مستنقعات ضاحية الملك فهد " بؤرة للأمراض " والأهالي يستغيثون

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق أهالي ضاحية الملك فهد بالدمام، مجموعة من الصور، التي كشفت معاناتهم من المستنقعات والتجمعات المائية. وثق أهالي ضاحية الملك فهد بالدمام، مجموعة من الصور، التي كشفت معاناتهم من المستنقعات والتجمعات المائية. واشتكى الأهالي من هذه المستنقعات فضلاً عن تحولها لبؤرة وباء ناشرة للأمراض والبعوض، مشيرين إلى ضعف البنية التحتية وتأخر مشروع الصرف الصحي. وطالبوا النظر في وضع الحي وتحسينه، مناشدين أمانة المنطقة الشرقية بالتدخل بأسرع وقت. Advertisements

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