شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مشاجرة بين وافدين قبل الإفطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، مشاجرة بين عدد من الوافدين من جنسيتين مختلفتين في الدمام.

وأظهر المقطع، نشوب المشاجرة بين عدد من الأشخاص الممسكين بالعصا، قبل أذان المغرب.

وطالب متداولو المقطع الجهات المسؤولة بضبط هؤلاء، لافتين إلى أن تجمعهم بهذا الشكل يتسبب في انتشار عدوى فيروس كورونا.