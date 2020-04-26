القبض على 14 مواطنًا خالفوا قرار منع التجول بالقصيم والجوف

تباهوا بنشرها في مقاطع فيديو..
ألقت الجهات الأمنية القبض على 14 مواطنًا، خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في منطقتي القصيم والجوف.
وقبضت شرطة منطقة القصيم على ثلاثة مواطنين ظهروا في مقطع فيديو مخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية وقرار منع التجول، متباهين بذلك من خلال التصوير والنشر، وذلك في محافظة رياض الخبراء، كما تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أحد عشر مواطنًا خالفوا قرار منع التجول وصوروا خروجهم والتباهي بذلك.
وقد جرى إيقافهم جميعًا، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في جميع مناطق المملكة لتطبيق أمر منع التجول.
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