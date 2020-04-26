التحالف: 129 خرقًا حوثيًا لتمديد وقف إطلاق النار باليمن

أكد التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) أن اختراقات الميليشيا الحوثية لتمديد وقف إطلاق النار في اليمن بلغت 129 اختراقًا.

وأوضح التحالف أن الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وشدد التحالف على أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وأشار التحالف إلى استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن.