«الشؤون البلدية» تضيف أنشطة تجارية جديدة مستثناة من الإغلاق

لخدمة المواطنين والمقيمين أثناء فترة منع التجول..

أضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية المزيد من الأنشطة التجارية المستثناة من الإغلاق، في إطار سعيها المستمر لخدمة المواطنين والمقيمين أثناء فترة منع التجول. ونشرت الوزارة إنفوجرافيك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يوضح الأنشطة المستثناة الجديدة، وغردت قائلة: «في إطار سعيها المستمر لخدمة المواطنين والمقيمين أثناء فترة منع التجول.. قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتحديث وتحديد قطاعات سلسلة إمداد الغذاء، والتشغيل والصيانة للمباني للأنشطة المستثناة». وأضافت في ختام تغريدتها رابطًا للتفاصيل:اضغط هنـا

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