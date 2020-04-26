بالصور.. «عاجل» ترصد إفطار منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الغربي

رصدت عدسة «عاجل»، عددًا من رجال القطاع الغربي التابع للحرس الوطني، وهم يتناولون مائدة إفطارهم الرمضاني في الميدان أثناء تأديتهم مهامهم ومسؤولياتهم المتعددة خلال ساعات منع التجول، وذلك امتثالًا لأمر خادم الحرمين الشريفين النابع من حرصه على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ووقايتهم من خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويواصل رجال القطاع الغربي تنفيذ أمر منع التجول على مدى الـ 24 ساعة يوميًا، في جميع أحياء وطرقات وميادين مدينة جدة بشكل عام وفي الأحياء المعزولة بشكل خاص، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وانطلاقًا مما توليه القيادة الرشيدةـ أيدها الله ـ من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

يُذكر أن مشاركة القطاع الغربي المهمة الوطنية بعددٍ من الألوية والوحدات؛ منذُ بداية إعلان منع التجوال في الكثير من المواقع والأحياء والمداخل الرئيسة للمدن والمحافظات بالمنطقة منها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وغيرها من مدن ومحافظات المنطقة من خلال نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة بهدف الحد من انتشار هذا الوباء العالمي.