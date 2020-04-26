أمير جازان يوجه بإنجاز معاملات المواطنين في رمضان ممن يتطلب العمل وجودهم بفترة التعليق

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزير أمير منطقة جازان، وبمتابعة مباشرة من نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بالعمل وفقا للتوجيهات السامية الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بشأن تعليق الحضور لمقر العمل بديوان الإمارة حتى إشعار آخر في كل الجهات الحكومية ما عدا القطاعات الصحية والعسكرية والأمنية ومركز الأمن الإلكتروني، مشددا على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة عبر مختلف القنوات الإلكترونية والتقنية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري، بأن أمير منطقة جازان وبمتابعة نائبه، كلف وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات المختصة بديوان الإمارة بالوجود وذلك وفق خطة العمل بنظام المناوبات خلال شهر رمضان المبارك ممن يتطلب وجودهم طيلة مدة تعليق الحضور للعمل، على أن يكون حضور الموظفين للأهمية وللحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين؛ للأعمال التي لا يمكن أداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.

وأشار إلى أهمية إنجاز وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة عن بعد عبر كل الأنظمة الالكترونية وباستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية بموقع وبوابة الإمارة وعن طريق نظام أبشر والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن الخدمات الإلكترونية تشمل، خدمات الرسائل النصية والاستعلام عن المعاملات والتواصل المرئي عبر عدد من المحافظات التي تمكّن المستفيدين من التواصل المباشر مع أمير المنطقة ونائبه لخدمة المواطنين والمواطنات بكل المحافظات وبذل المزيد من الجهود خلال الشهر الكريم وتمكينهم من متابعة معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة مقر الإمارة؛ وذلك تطبيقًا للقرارات الكريمة التي صدرت للحرص على سلامة المواطن والمقيم والتي تهدف من الحد لانتشار جائحة كورونا كوفيد-19، راجيًا من الله عز وجل العون والتوفيق والسداد للجميع وأن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان تحت توجيهات قيادته الحكيمة.