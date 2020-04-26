شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض ووثقت العدسات اليوم التزام المواطنين والمقيمين بمنطقة جازان وسط انتشار أمني متناسق، خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب واس، شهدت الشوارع والميادين والأحياء كثافة أمنية وتجاوبا من المواطنين والمقيمين مع منسوبي الأمن إيمانا بأهمية الوضع الراهن حفاظا على سلامتهم في ظل ما يواجه العالم من فتك وارتفاع بأعداد جراء انتشار هذا الوباء حمانا الله منه، مع وجود خدمات توصيل الخدمات الصحية والتموينية التي تحتاجها الأسر خلال مدة المنع.

والتزم المواطنون والمقيمون بمنطقة جازان بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمنع التجول ، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيدا-19 ، وذلك من خلال تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة لدرء هذه الجائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | في رمضان.. انتشار أمني متناسق والتزام من المواطنين والمقيمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.