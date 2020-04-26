شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العالمي.. «الملكية الفكرية» تساهم في «مستقبل أخضر» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك احتفالا باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يصادف 26 أبريل من كل عام، تحت شعار "لنبتكر من أجل مستقبل أخضر".
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أنه في ضوء جائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة فإن الهيئة السعودية للملكية الفكرية ستساهم هذا العام من خلال عنوانها الافتراضية في نشر الوعي بين أفراد المجتمع والمؤسسات في المملكة من خلال ورش العمل النقاشية والمقاطع المرئية التوعوية والفعاليات الاطفال والكبار عبر منصاتها لتؤكد على دورها في التشجيع على الابتكار والإبداع للمساهمة في مستقبل أخضر.
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