شكرا لقرائتكم خبر عن الحدود الشمالية الأطول صياما بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

تعد منطقة الحدود الشمالية الأطول صياما من بين 13 منطقة إدارية في المملكة، حيث سيمتنع سكانها عن الأكل والشرب نحو 14:38 ساعة يوميا، فيما جاءت منطقة جازان الأقل في ساعات الصيام بنحو 13:57 ساعة يوميا. وجاء ذلك بحسب التوقيت المحلي لكل منطقة من ناحية الإمساك والإفطار.

وأوضح الباحث العلمي الفلكي عبدالعزيز الشمري لـ ”الخليج 365” أننا لا نزال في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في فصل الخريف، والذي بدأ في 21 مارس ويستمر لمدة 3 أشهر حتى 21 يونيو، وذكر أن شهر رمضان هذا العام بدأ في نهاية شهر أبريل، ويستمر في شهر مايو، وكلما تقدمت الأيام تزداد درجة الحرارة ويزيد طول النهار وينقص الليل.

وحول ازدياد أو نقصان ساعات الصيام في رمضان لمختلف مناطق المملكة، ذكر الشمري أن ذلك مرتبط بزيادة النهار، وكلما زاد طوله زادت ساعات الصيام، حيث من المتوقع أن تزيد خلال هذا الشهر.

وأضاف أن ذلك يلاحظ من تأخر وقت أذان المغرب كل يوم عن الذي قبله بفارق زمني، وكذلك تقدم أذان الفجر كل يوم عن اليوم الذي قبله. وأكد أن غروب الشمس في مكة المكرمة في أول يوم رمضان الساعة 6 و44 دقيقة، أي أن فارق الوقت 12 دقيقة في تأخر الغروب، ويضاف عليها تقدم الوقت في الفجر بمقدار 9 دقائق، حيث يكون وقت الصيام في آخر الشهر قد زاد عن وقت الصيام في أوله بنحو 21 دقيقة في مكة المكرمة، وهكذا يكون في بقية المناطق.