صورة وتعليق

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نفذت أمانة منطقة تبوك 200 جولة رقابية على الأسواق بمدينة تبوك للتأكد من مدى التزام المحلات بالاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك، وأسفرت تلك الجولات عن إغلاق 6 محلات تجارية مخالفة، وإنذار 46 محلا، ومخالفة 32 محلا تجاريا.

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