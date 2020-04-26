شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمصابي 5 أمراض من الصيام والان نبدء بالتفاصيل

أكد استشاري السكر والغدد الصماء في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. وليد البكر أن هناك أشخاصا مصابون بأمراض معينة تمنعهم من الصيام مثل من يعاني مشاكل هبوط السكر الحاد، ومشاكل السكر المصاحبة لضعف عضلة القلب، وفشل الكلى، ومن يقومون بالغسيل الكلوي وأيضا الذين يعانون ارتفاعات حادة وعدم انتظام في السكري، مبينا أن هناك خطوات مهمة يجب الالتزام بها في حالتهم وهي زيارة الطبيب والتثقيف الصحي قبل شهر رمضان وذلك لتعديل الجرعات وتنظيم الأدوية.

ونصح د. البكر مريض السكري بشكل عام بفحص سكره خلال صيامه عدة مرات لتجنب هبوط السكر، وعليه معرفة عوارض هبوط السكر وهي الصداع والخفقان والرعشة والجوع والتعرق ويكون السكر أقل من ٧٠ ملجم، وفي هذه الحالة لابد من قطع الصيام لأن هبوط السكر يعتبر أمرا خطيرا قد يتسبب في فقدان الوعي ووقوع حوادث السيارات والإصابات، مضيفا أن مريض السكر قد يعاني ارتفاعات في معدلات السكر بعد الفطار وخلال الليل بسبب العادات الصحية السيئة وتناول الحلويات والأكلات الشعبية ذات السعرات الحرارية العالية جدا والعصيرات والتمور.