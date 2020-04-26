شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمصابي 5 أمراض من الصيام والان نبدء بالتفاصيل
ونصح د. البكر مريض السكري بشكل عام بفحص سكره خلال صيامه عدة مرات لتجنب هبوط السكر، وعليه معرفة عوارض هبوط السكر وهي الصداع والخفقان والرعشة والجوع والتعرق ويكون السكر أقل من ٧٠ ملجم، وفي هذه الحالة لابد من قطع الصيام لأن هبوط السكر يعتبر أمرا خطيرا قد يتسبب في فقدان الوعي ووقوع حوادث السيارات والإصابات، مضيفا أن مريض السكر قد يعاني ارتفاعات في معدلات السكر بعد الفطار وخلال الليل بسبب العادات الصحية السيئة وتناول الحلويات والأكلات الشعبية ذات السعرات الحرارية العالية جدا والعصيرات والتمور.
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