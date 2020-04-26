شكرا لقرائتكم خبر عن 36 متنافسا قرآنيا في «المهرة 5» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة «مسابقة المهرة 5» لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الأصوات العذبة من مختلف مناطق المملكة والتي تبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة في نسختها الخامسة. وأوضح رئيس مجلس إدارة خيركم م. عبدالعزيز حنفي أن المسابقة تنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة، وهي تنطلق في عامها الخامس على التوالي، ويتنافس فيها 36 مشاركا من طلاب حلقات القرآن بمختلف المحافظات من ذوي الأصوات الجميلة، وتبث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصرا وهو الوقت الذي تستقبل فيه الاتصالات لساعة كاملة على الرقم 0114052999 لمن أراد المشاركة، وتقدم فيه العديد من الفقرات المتنوعة أبرزها مسابقة الماهرات واللاتي يشاركن عبر رابط البرنامج الموجود بصفحات الجمعية بمواقع التواصل الاجتماعي، وسيحصل المشاركون عبر الهاتف من الجنسين على جوائز قيمة.

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