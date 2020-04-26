شكرا لقرائتكم خبر عن 6400 دارس في 366 حلقة افتراضية قرآنية بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل
مجتمع واعٍ
وبلغ عدد المبادرات التي تقدمها الجمعية 15 مبادرة متنوعة، ضمن حملة «مجتمع واعٍ» التي دشّنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وأطلقتها مؤخرًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما تمكنت الجمعية في تحويل الحلق القرآنية في المدارس إلى حِلق قرآنية افتراضية تعمل عن بُعد لجميع المستويات بدءًا من رياض الأطفال إلى حِلق الأمهات من اليوم التالي بعد تعليق الدراسة بالمدارس؛ بسبب جائحة مرض كورونا، استمرارًا في تنفيذ خطتها التعليمية والذي يعمل به نظام حور الإلكترونية ومقارئ الجمعية، حيث بلغ عدد الدارسين والدارسات 6499 بواقع 366 حلقة، ولقد بدأت الإدارة بالعمل عن بُعد بالاختبارات وإصدار الشهادات إلكترونيًا.
الحجر الصحي
ومن ضمن هذه المبادرات في استثمار أوقات الحجر الصحي المنزلي بما يعود على الأسر وأبنائهم بالنفع: مبادرة مقرأة رتيل الإلكترونية، مبادرة مسابقة معرفتي في بيتي، مبادرة مسابقة يُتلى وتبيان، مبادرة إطلاق 7 دورات تدريبية وتطويرية ومهارية ولقاءات توعوية مجانية وغيرها.
المدارس الوقفية
كما خصصت الجمعية جميع المدارس الوقفية بمرافقها للحجر الصحي وعدد 12 حافلة في خدمة المرضى، وقامت وزارة الصحة بجولة على تلك المباني والباصات للتأكد من جاهزيتها.
من جانبه، شكر مدير عام الجمعية الشيخ خالد الجبر، سمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه؛ على دعمهما اللا محدود تجاه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم.
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