شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية لـ«التسوق الآمن» في شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

شرعت أمانة المنطقة الشرقية في تكثيف جولاتها الميدانية على المنشآت المستثناة من قرار منع التجول، وذلك ضمن خطتها لشهر رمضان المبارك، من خلال توعية المواطنين والمقيمين عبر تطبيق آلية «التسوق الآمن» وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

تعليمات إرشادية

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان في بيان صحفي أن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير وجه بتطبيق حملة توعوية تثقيفية ونصائح للمواطنين والمقيمين من أجل التسوق الآمن في شهر رمضان المبارك، من خلال اتباع التعليمات الإرشادية للمتسوقين، بهدف التأكد من تطبيق مراكز التسوق للاشتراطات الصحية التي تضمن السلامة والحفاظ على الصحة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

عربات التسوق

وذكر أنه تم تخصيص فرق صحية للقيام بجولات ميدانية على جميع المنشآت الغذائية ومراكز التسوق للتأكد من تطبيق حزمة من الإجراءات الصحية التي تتضمن تعقيم عربات التسوق وتوفير الكمامات والقفازات للمتسوقين عند مداخل مراكز تسوق المواد الغذائية وترك مسافات آمنة بين المتسوقين وكذلك قياس درجة حرارة المتسوقين قبل الدخول، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية التسوق الآمن التي تهدف للحفاظ على المتسوقين.

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أكثر عرضة

ولفت إلى أنه تم تقديم نصائح إرشادية للمتسوقين لاختيار الوقت المناسب خلال فترة السماح الجزئي تفاديا للزحام مع ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية وعدم اصطحاب الأطفال أو كبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة، موضحا أن الأمانة ألزمت جميع مراكز التسوق بتوفير القفازات والكمامات للمتسوقين حفاظًا على سلامتهم، إضافة إلى تقديم المزيد من النصائح الإرشادية مثل عدم لمس الأسطح وعدم لمس المنتج في حال عدم شرائه، بالإضافة إلى وضع مسافة بين المتسوقين والدفع عن طريق البطاقة البنكية والتخلص من القفازات والكمامات في المكان المخصص بعد الانتهاء من التسوق مع الحرص على غسل اليدين جيدا بعد الوصول إلى المنزل.

وشدد الصفيان على أن أمانة المنطقة الشرقية تدعو الجميع إلى استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية المتاحة للاستفادة منها دون الحاجة للذهاب إلى المحلات والأسواق، وكذلك التخلص من الأكياس بطريقة آمنة وتنظيف المشتريات قبل فتحها أو تخزينها أو وضعها في الثلاجة.

ودعا الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات صحية من خلال مركز 940 أو عبر جميع قنوات التواصل التابعة للأمانة متمنيا الصحة والسلامة للجميع.