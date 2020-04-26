شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متطوع بمراكز التسوق في جدة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي أن الأمانة تواصل جهودها في مختلف القطاعات في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع تفشي الفيروس بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية، التي يأتي من ضمنها تفعيل مبادرة «أهل جدة التطوعية» داخل مراكز التسوق للإسهام بدورهم في الجهود للحد من انتشار الفيروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية والمساهمة في تنظيم التباعد الاجتماعي.
وأشار السلمي إلى أن الفرق التطوعية توزعت في الطرق الرئيسة بالمحافظة، بما في ذلك الأحياء، حيث إن الأمانة تعمل على التأكد من توافر المتطلبات الأساسية في العملية التطوعية، مثل: «قياس حرارة المتسوقين والمعقمات والقفازات والكمامات» مع التركيز على تطبيق «التباعد الاجتماعي» ضمن الإجراءات الاحترازية.
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