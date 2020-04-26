شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متطوع بمراكز التسوق في جدة والان نبدء بالتفاصيل

فعّلت أمانة محافظة جدة مبادرة أهل جدة التطوعية بمراكز التسوق بمشاركة 100 متطوع تحت عنوان «أبطال التطوع» التي تأتي ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأمانة للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19».

وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية ماجد السلمي أن الأمانة تواصل جهودها في مختلف القطاعات في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع تفشي الفيروس بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية، التي يأتي من ضمنها تفعيل مبادرة «أهل جدة التطوعية» داخل مراكز التسوق للإسهام بدورهم في الجهود للحد من انتشار الفيروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية والمساهمة في تنظيم التباعد الاجتماعي.

وأشار السلمي إلى أن الفرق التطوعية توزعت في الطرق الرئيسة بالمحافظة، بما في ذلك الأحياء، حيث إن الأمانة تعمل على التأكد من توافر المتطلبات الأساسية في العملية التطوعية، مثل: «قياس حرارة المتسوقين والمعقمات والقفازات والكمامات» مع التركيز على تطبيق «التباعد الاجتماعي» ضمن الإجراءات الاحترازية.