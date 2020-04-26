شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات عينية ونقدية للمحتاجين والان نبدء بالتفاصيل

وزعت جمعية العون الخيرية بالطائف، مساعدات عينية ونقدية لامست احتياحات من ترعاهم من الأسر المحتاجة والمتعففة والمسجلة في الجمعية. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حسن العوفي أن هناك العديد من البرامج، ومنها مشروع الدعم المالي لـ44 أسرة، ومشروع السلال الغذائية لـ650 أسرة، ووجبات الغذاء الطازج لـ500 أسرة، إضافة إلى ماء السبيل واللحوم المبردة.

وأبان أن عدد من استفاد من عموم المساعدات بلغ أكثر من 5 آلاف فرد من العوائل المتعففة والمحتاجة، إضافة إلى انتفاع أكثر من 50 جهة من مشروع السقيا.