شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 74 طن قات و177 كيلو حشيش بالمناطق الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1441؛ ضمن مهامها الأمنية المساندة في المحافظات الحدودية الجبلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران، من إحباط عدد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية. وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة 74 طنا من مادة القات المخدرة، و177 كيلو جراما من الحشيش المخدر، و9357 حبة محظورة، و239 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و3362 من الذخيرة الحية. وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 2307 أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها 2٫839٫955 ريالاً، وحجز قرابة 2268 سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 11967 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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