شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مصلى المكبرية بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس أمس مصلى المكبرية الجديد في المسجد الحرام، الذي أشرفت على إنجازه وكالة الرئاسة العامة للمشاريع والدراسات الهندسية. ووضع المصلى الجديد المقدرة مساحته بـ 210م2 على امتداد صحن المطاف أمام الكعبة المشرفة، حيث صمم ونفذ بالكامل خلال 18 يوما فقط، وتضمنت الأعمال الإلكتروميكانيكية تأسيس أعمال الإنارة والصوت والكاميرات وأعمال التشطيبات بالموقع. وشارك في تصميمه وتنفيذه 9 مهندسين وخبراء سعوديين من منسوبي الوكالة، إضافة إلى 75 عاملا في مختلف المجالات المدنية والفنية والهندسية.

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