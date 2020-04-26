، تمور وعسل وخضراوات تالفة.. ضَبْط 110 مخالفات في إسكان العمالة بالمجاردة ،

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ضبطت لجان الإسكان والتوطين بمحافظة المجاردة في منطقة عسير كميات من التمور والعسل والسمن والخضار تالفة في إسكان العمالة.
وتفصيلاً، يأتي ذلك بتوجيه من محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، وبرئاسة محسن جابر الشهري؛ إذ كثف أعضاء لجنة الإسكان واللجنة التنفيذية للتوطين جولاتها على المساكن الخاصة بالعمالة في المحافظة، وتم ضبط 54 كرتون تمر و11 صحن عسل تالفة، و7 علب سمن تالفة، وعدد 25 كيس بطاطس و3 سلال طماطم كبيرة و30 كيسًا كبيرًا من الخضار المشكل.
وقامت بلدية المجاردة بمصادرة جميع المضبوطات، وإيقاع العقوبة، وتغريم المخالفين.
يُذكر أن اللجان البلدية والصحية والأمنية تواصل عملها وجولاتها في محافظة المجاردة للإطاحة بالمخالفين، وضبط المخالفات.
تمور وعسل وخضراوات تالفة.. ضَبْط 110 مخالفات في إسكان العمالة بالمجاردةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-04-26
ضبطت لجان الإسكان والتوطين بمحافظة المجاردة في منطقة عسير كميات من التمور والعسل والسمن والخضار تالفة في إسكان العمالة.
وتفصيلاً، يأتي ذلك بتوجيه من محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، وبرئاسة محسن جابر الشهري؛ إذ كثف أعضاء لجنة الإسكان واللجنة التنفيذية للتوطين جولاتها على المساكن الخاصة بالعمالة في المحافظة، وتم ضبط 54 كرتون تمر و11 صحن عسل تالفة، و7 علب سمن تالفة، وعدد 25 كيس بطاطس و3 سلال طماطم كبيرة و30 كيسًا كبيرًا من الخضار المشكل.
وقامت بلدية المجاردة بمصادرة جميع المضبوطات، وإيقاع العقوبة، وتغريم المخالفين.
يُذكر أن اللجان البلدية والصحية والأمنية تواصل عملها وجولاتها في محافظة المجاردة للإطاحة بالمخالفين، وضبط المخالفات.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
02:23 AM
"البلدية" صادرت جميع المضبوطات وقامت بإيقاع العقوبة وتغريم المخالفين
ضبطت لجان الإسكان والتوطين بمحافظة المجاردة في منطقة عسير كميات من التمور والعسل والسمن والخضار تالفة في إسكان العمالة.
وتفصيلاً، يأتي ذلك بتوجيه من محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، وبرئاسة محسن جابر الشهري؛ إذ كثف أعضاء لجنة الإسكان واللجنة التنفيذية للتوطين جولاتها على المساكن الخاصة بالعمالة في المحافظة، وتم ضبط 54 كرتون تمر و11 صحن عسل تالفة، و7 علب سمن تالفة، وعدد 25 كيس بطاطس و3 سلال طماطم كبيرة و30 كيسًا كبيرًا من الخضار المشكل.
وقامت بلدية المجاردة بمصادرة جميع المضبوطات، وإيقاع العقوبة، وتغريم المخالفين.
يُذكر أن اللجان البلدية والصحية والأمنية تواصل عملها وجولاتها في محافظة المجاردة للإطاحة بالمخالفين، وضبط المخالفات.
، تمور وعسل وخضراوات تالفة.. ضَبْط 110 مخالفات في إسكان العمالة بالمجاردة ،
المصدر : الخليج 365
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