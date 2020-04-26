، شوارع جدة خالية مع ثاني أيام رمضان والتزام تام بشعار  #خلك_في_البيت ،

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بدت شوارع جدة مساء أمس السبت، خالية تمامًا من المارة مع نهاية ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث امتثل أهالي جدة لمنع التجول والتزموا بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا ونجح مرور محافظة جدة من خلال نقاط تفتيش على امتداد جسر الخير جنوب المحافظة في الحفاظ على ضبط حركة الطريق ومنع السير لمن ليسوا مستثنين. واستطاع رجال دوريات الأمن ضبط حركة السير ومنع التجول مع التزام كثير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول.
وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.
جدة منع التجول فيروس كورونا الجديد
شوارع جدة خالية مع ثاني أيام رمضان والتزام تام بشعار #خلك_في_البيتعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-04-26
بدت شوارع جدة مساء أمس السبت، خالية تمامًا من المارة مع نهاية ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث امتثل أهالي جدة لمنع التجول والتزموا بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا ونجح مرور محافظة جدة من خلال نقاط تفتيش على امتداد جسر الخير جنوب المحافظة في الحفاظ على ضبط حركة الطريق ومنع السير لمن ليسوا مستثنين. واستطاع رجال دوريات الأمن ضبط حركة السير ومنع التجول مع التزام كثير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول.
وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
02:13 AM
26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
03:12 AM
متابعة ناجحة لشرطة منطقة مكة المكرمة احترازًا من انتشار "عدوى كورونا"
بدت شوارع جدة مساء أمس السبت، خالية تمامًا من المارة مع نهاية ثاني أيام شهر رمضان المبارك، حيث امتثل أهالي جدة لمنع التجول والتزموا بشعار #خلك_في_البيت لمنع انتشار فيروس كورونا ونجح مرور محافظة جدة من خلال نقاط تفتيش على امتداد جسر الخير جنوب المحافظة في الحفاظ على ضبط حركة الطريق ومنع السير لمن ليسوا مستثنين. واستطاع رجال دوريات الأمن ضبط حركة السير ومنع التجول مع التزام كثير من المواطنين والمقيمين بمنع التجول.
وتحظى هذه الجهات الأمنية بإشراف ميداني من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة، اللواء عيد بن سعد العتيبي.
، شوارع جدة خالية مع ثاني أيام رمضان والتزام تام بشعار #خلك_في_البيت ،
المصدر : الخليج 365
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