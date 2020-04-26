، جامعة أم القرى و"صحة مكة" تنفيان التعاقد على خدمات استشارية بـ55 ألفًا.. و"الخليج 365" ترد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تاريخ إبرام العقد ومدته يناقضان ما جاء في البيان المشترك للجهتَيْن

أصدرت كل من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى بيانًا مشتركًا حول ما نشرته "الخليج 365" أمس السبت بعنوان "مستشار تحت الطلب بـ55 ألف ريال.. مستشفى بمكة يرفض عرض أم القرى". وتضمن البيان أن العقد المبرم مع أحد مستشاري جامعة أم القرى كان قبل إعلان الجامعة الأخير وضعها جميع كوادرها الصحية تحت تصرف وزارة الصحة؛ وعليه توضح صحيفة "الخليج 365" أن العقد الذي حصلت على نسخة منه بين الطرفين كان في تاريخ 1441/ 9/ 1هـ، أي بعد إعلان جامعة أم القرى وضع كوادرها تحت تصرف وزارة الصحة، الذي كان في تاريخ 1441/ 8/ 29 هـ، أي بعد القرار بيوم واحد فقط.

وتلقت "الخليج 365" بيانًا مشتركًا من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وجامعة أم القرى، هذا نصه: "تعقيبًا على ما نُشر في صحيفتكم بعنوان (مستشار تحت الطلب بـ55 ألف ريال)، حول رغبة جامعة أم القرى برفد صحة مكة المكرمة بعدد من مستشاريها لتقديم الخدمات الاستشارية خلال أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩) مقابل 55.000 ريال، ورفض (الصحة) مضمون التعاقد بسبب ارتفاع قيمة العقد، كما أن الواجب الوطني والإنساني يلزم جامعة أم القرى بالتعاون مع الصحة كجميع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع بتقديم جميع خدماتها التي تتطلبها الأزمة دون أي مقابل، وعليه تنفي الصحة ما نشر في صحيفتكم حول التعاقد مع الأطباء الذين يعملون بكلية الطب بجامعة أم القرى لتقديم خدماتهم الاستشارية لدعم الكوادر الطبية في صحة مكة المكرمة،جملة وتفصيلاً. علمًا بأن التعاقدات عامة تكون للعمل وليس للاستشارات الطبية كما ذُكر في الخبر، كتخصص أطباء العناية المركزة مثلاً الذي يخضع لنظام التعاقد الجزئي حسب اللوائح والأنظمة التي تسري على كل فروع الوزارة. وقد كان ذلك بناء على طلب منا، وقبل إعلان الجامعة الأخير وضعها جميع كوادرها الصحية بتصرف الوزارة".

وأضاف البيان: "نطالب بشكل جازم باتخاذ ما يلزم حيال ما نُشر خلافًا للأعراف المهنية واللوائح المنظِّمة للعمل الإعلامي، ووفق ما يقتضيه النظام حرصًا منها على الالتزام بتوجيهات القيادة بتحري الدقة والمصداقية بأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية خلافًا للتجاوز الذي حصل وتكرر".

وعليه، توضح "الخليج 365" للقراء، ومن باب المصداقية والمهنية، أن العقد الذي أرسلته جامعة أم القرى، ممثلة في معهد البحوث والدراسات الاستشارية التابع لها، وفيه عشرة بنود، أبرزها: يلتزم الطرف الأول -وهو مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة- بسداد كامل مستحقات المستشار، وهو دكتور يعمل بجامعة أم القرى، وقدرها (55000) ريال، وتدفع فور انتهاء مدة العقد المحدد في البند التاسع من العقد المبرم في تاريخ 1441/ 9/ 1هـ، يوضح أن العقد أبرم بعد توجيه وقرار مدير الجامعة القاضي بوضع الكوادر الصحية والطبية في الجامعة تحت تصرف وزارة الصحة، بخلاف ما ذكرته "الصحة" من أن العقد كان قبل توجيه مدير الجامعة -على حد البيان المشترك بينها وبين الجامعة- الذي نشرته "الخليج 365" كما هو، وتحتفظ "الخليج 365" بنسخة من العقد.

وإلى جانب ذلك، تضمن العقد المبرم بين مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وجامعة أم القرى شهرًا واحدًا فقط من تاريخ 1441/ 9/ 3 حتى 1441/ 10/ 2هـ، أي بعد قرار مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، القاضي بأن يكون جميع كوادر الجامعة من أطباء في الكليات الطبية والصحية تحت تصرف وزارة الصحة، الذي صدر بتاريخ 1441/ 8/ 29 هـ، وتحتفظ "الخليج 365" بنسخة منه.

وحول نقطة أن الصحيفة لم تتواصل مع أي من الجهتين توضح الصحيفة أن الخبر المنشور بتاريخ أمس بعنوان "مستشار تحت الطلب بـ55 ألف ريال.. مستشفى بمكة يرفض عرض أم القرى" كان يدور حول العقد الذي أرسلته الجامعة لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، وتضمن عشرة بنود، بخلاف ما ذكرته "الصحة" من أن العقد كان قبل قرار توجيه مدير الجامعة بأنه على جميع أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم، المنتسبين للكليات الطبية والصحية وشاغلي وظائف الكادر الصحي بالجامعة، التعاون مع مستشفيات الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الذي صدر في تاريخ التاسع والعشرين من شهر شعبان الماضي؛ إذ إن العقد المرسل من الجامعة نفسها كان بعد توجيه مدير الجامعة بيوم واحد، ويسري العمل به من يوم الأحد بتاريخ الثالث من شهر رمضان المبارك الحالي.مكة المكرمة وزارة الصحة المديرية العامة للشؤون الصحية بمكة جامعة أم القرى