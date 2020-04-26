شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..اللواء متقاعد منصور التركي يتحدث عن تفاصيل حريق منى 1997م والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية اللواء متقاعد منصور التركي، تفاصيل وأسباب حريق منى في عام 1997م والبعد الأمني في تخطيط ساحات الحرم.
وقال التركي خلال برنامج " الليوان " ،إن حريق منى، كان في 9 ذو الحجة 1417 هـ الموافق لـ 15 أبريل 1997م، وقع بسبب سخانة تعمل بالغاز أدت لاندلاع حريق هائل في مخيمات الحجاج.
وأشار إلى أن المملكة عملت بجد طوال سنوات للبحث عن حل لمشكلة الحرائق، وتم التوصل للخيام المطورة المقاومة للحريق، إضافة إلى قرار منع استخدام الغاز والطبخ، قائلا: " معظم الحجاج الآن يطبخ خارج المشاعر وينقل إليهم الطعام جاهزا " .
يذكر أن حريق منى عام 1997م، نتج عنه وفاة 343 حاجا، وجرح أكثر من 1500 آخرين.
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