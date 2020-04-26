شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..اللواء متقاعد منصور التركي يتحدث عن تفاصيل حريق منى 1997م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الأمني السابق لوزارة الداخلية اللواء متقاعد منصور التركي، تفاصيل وأسباب حريق منى في عام 1997م والبعد الأمني في تخطيط ساحات الحرم.

وقال التركي خلال برنامج " الليوان " ،إن حريق منى، كان في 9 ذو الحجة 1417 هـ الموافق لـ 15 أبريل 1997م، وقع بسبب سخانة تعمل بالغاز أدت لاندلاع حريق هائل في مخيمات الحجاج.

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وأشار إلى أن المملكة عملت بجد طوال سنوات للبحث عن حل لمشكلة الحرائق، وتم التوصل للخيام المطورة المقاومة للحريق، إضافة إلى قرار منع استخدام الغاز والطبخ، قائلا: " معظم الحجاج الآن يطبخ خارج المشاعر وينقل إليهم الطعام جاهزا " .

يذكر أن حريق منى عام 1997م، نتج عنه وفاة 343 حاجا، وجرح أكثر من 1500 آخرين.