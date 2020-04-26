شكرا لمتابعة خبر عن نصائح من وزارة الصحة بمناسبة شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدّمت وزارة الصحة تواصلاً لجهودها واستمراراً لرسائلها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا عدداً من النصائح بمناسبة شهر رمضان المبارك, ضمن حملتها التي أطلقتها بالتعاون مع سابك.

ونصحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته في منصتها للتوعية " عش بصحة " وحسابها في " تويتر " [email protected] بضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمها باستمرار، واستخدام سجادة صلاة فردية وعدم مشاركتها مع الآخرين، إضافة إلى ممارسة الرياضة بحسب العمر والحالة الصحية، وترك مسافة بين كل شخص وآخر لاتقل عن مترين.

كما أوضحت " الصحة " أهمية تنظيف ومسح الأدوات والأسطح، واستعمال المنديل عند العطاس والسعال والتخلص منه في أقرب سلة مهملات، وتجنب المصافحة، إلى جانب شرب السوائل خاصة الماء، متمنين للجميع دوام الصحة والعافية.