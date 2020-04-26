شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من حقوق الإنسان على قرار إلغاء عقوبة الجلد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت هيئة حقوق الإنسان، على قرار المحكمة العليا المتضمن إلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، والاكتفاء بعقوبتي السجن أو الغرامة أو بهما معًا أو بأي عقوبة بديلة.

وقالت الهيئة، مرحبة بهذا القرار في بيان لها، إن ذلك يضاف إلى الإصلاحات المتحققة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة مباشرتين من قبل سمو ولي العهد.

يذكر أن توجيهات عليا، قد صدرت بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.